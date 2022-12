RETSEPT | Rasvavabad hapukapsad üllatava komponendiga

Kui Merrit Kiho mulle oma rasvavabasid kapsaid kiitis, väites, et need klientide suured lemmikud, ei suutnud uskuda. Küsisin retsepti ja proovisin! Nüüd tahaksin ka teiega jagada, need said nii head! Isegi suhkrut ja soola pole grammigi vaja.