Enamasti on see vist ikka loodus, mis õnnetunde esile kutsub. Mulle meeldib väga Saadjärvel olla ja üle paadiserva kalu vaadata. Eestis on ju sellega vedanud, et on järvi, mis on nii läbipaistvad, et sa näed põhjani kogu elustikku, taimi. Siis tunnen küll, et olen nii õnnelik, et ei oska midagi enamat tahta.