ELEKTRITA | Maire Aunaste: seda ma ette ei kujutanud, et Eesti sees leiab torm täpselt selle koha üles, kus mina elan

Olen aeg-ajalt ikka mõlgutanud mõtteid sellest, et kunagi tulevikus kirjutan veel ÜHE raamatu. Isegi perspektiivi korral, et keegi seda ei loe. Mis siis! Aga konks on selles, et minu jaoks on iga kirjatüki puhul kõige tähtsam pealkiri. No mis see võiks olla, kui lugu jutustaks su okkalise elutee nn kokkuvõtte? Saatuse sakutatud? Inetuna sündinud? Kurb krokodill?