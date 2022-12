Elu armastusest. Birk Rohelend: arvasin, et ma ei kohta iial ühtegi meest ja uskusin, et suren süütuna

On ju igale väikesele tüdrukule maast madalast sisendatud, et tuleb oodata printsi, kes oma saabumisega päikese taevakaarele tooks, argipäeva eriliseks muudaks ja kõik mured justkui iseenesest peletaks. Aga mis siis, kui meile on algusest peale räägitud eksitavat juttu?