Varbad alles, kõik hea

Muidugi näevad suusafännid ja muud talvespordisõbrad asja ehk täitsa teisiti, neile on see maratonikuu, ja annaks taevas, et lund jätkuks! Harilikud inimesed, kes mustadesse jopedesse mähitult on juba novembrist saadik tusaselt ringi tatsanud, ei jõua talve lõppu ära oodata. Veebruaris ju seda veel ei paista, aga ometi on teada, et see on siinsamas, käeulatuses, veel natuke ja hops, ongi päike väljas, käib kõrgelt ja annab sooja.