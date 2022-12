KUULA | Suhtejutud: kas tänapäeval keegi veel tuleb koju, võõra naise stringid mantli taskus?

„Kas sina tunned mõnda inimest, kes reaalselt võtab ette artikli stiilis „11 märki, et su partner petab sind“ ja siis hakkab neid märke analüüsima? Või on reaalselt ka enda meest või naist selle pealt süüdistama hakanud?“ küsis Risto diskussiooni algatamiseks.



Heidit pidi tõdema, et ta ei tea juhtumeid, kus just mingi artikli pärast on tüli tulnud, kuid tõdes, et tal on veel markantsemaid näiteid elust enesest tuua. Näiteks teab Heidit juhtumit, kus mees tõi koju armukese ja tutvustas teda abikaasale kui head kolleegi. „Ta üritas nii legaliseerida seda, miks ta on nii palju selle naisega koos ja peab ka pikalt tööl olema jne,“ rääkis Heidit. „Kas naisel siis kahtlusi ei tekkinud?“ uuris Risto. „Muidugi tekkis, kohe tekkis!“ hüüatas Heidit.



