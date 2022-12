Üllatav kaanelugu

Viimastel aastatel olen olnud usin Eesti Naise lugeja-tellija. Seekordset kaant nähes mõtlesin, et mis seal ikka, Kersti Kaljulaidist nähtud-kuuldud küllalt. Kuid lugema hakates tuli tõdeda, et nii mõndagi oli veel avastamata. Mulle meeldib president Kaljulaidi inimlik tagasivaade olnud aegadele: nagu näha, pole ka talle võõrad pisut kehvemad ajad.

Meeldivad ajakirjas hingelised-psühholoogilised mõtisklused ja nõuanded. Seekord jätan meelde lause: halbadest valikutest tulevad head lood – just nii see on. Äsja kogesin ka ise haigetsaamist ja see viis kuudeks rivist välja, samas andis mõtteainet ning jututeemat sõprade-tuttavatega. Tiiu Tallinnast

Mehed kirjutavad!

Lugesin viimaseid Eesti Naisi põhjalikult, naine oli need mulle haiglasse kaasa pakkinud. Tahan öelda, et ajakirjades on teemasid, mis huvitavad-puudutavad ka mehi, ja suured tänud nende eest!

Meil on õnneks rahu ja endine elu, pole mõtet teha probleemi kallimast toidust või elektrihinnast, sest see, mis toimub Ukrainas, seda ei taha isegi halvas unenäos näha...

Kõige olulisem on tervis ja oma peresuhted, kahjuks on inimestel nendega piisavalt probleeme, mida me ei tea, ei näe. Isegi presidendi elu pole olnud veatu. Üldiselt on väga huvitav lugeda tuntud persoonidest, kõikide meie elu ju kordumatu.

Nii et elame ikka rõõmuga ja sõbralikult, toetame, kui võimalik, ka abivajajaid, sest kohe ongi käes aasta kauneim aeg, kus saame oma lähedastega koos olla, lihtsalt suhelda ning oma lastest-lapselastest rõõmu tunda. Priit

Olen varemgi Eesti Naist sirvinud, kuid nüüd aasta lõpus otsustasin esmakordselt kirjutada, sest teete seal tõesti imetlusväärset tööd ja Eesti Naine on vägagi põnev lugemismaterjal ka Eesti meestele.

Kaaneisik Kersti Kaljulaid on samuti imeline inimene ning usun, et ta on üle maailma aidanud nii mõnegi sugupooli puudutava müüdi kummutada.

Ukraina-rubriik annab ettekujutust, mida need vaprad inimesed tunnevad, ja see tekitab veelgi suuremat aukartust selle rahvuse ees.