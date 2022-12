KUULA | Ülle Lichtfeldt: iseloomult olen rööprähkleja

„Ma ootan jõule. Ma tahan neid nautida niikaua kuni Mamma süüa teeb. Need lõhnad, sagimine, pere on koos ja kõik sinna juurde kuuluv,“ kirjeldab Ülle. Ta lisab, et on tihti mõelnud kui tark on olnud tema ema ja kuidas ta on osanud peret hoida. „Ema jättis alati mulje, et isa teeb kõik otsused, aga tegelikult langetas need tema. Minu vanemad elasid koos 54 aastat,“ ütleb Ülle. Tema sõnul vajab armastus õhku, vabadust ja usaldust ning seda tuleb kasta ja toita nagu lille. „Armastus on kõige tähtsam maailmas!“