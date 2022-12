KUULA | Kethi Uibomägi: töötu telestaar on mega vinge olla!

0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 2 1x 1x 0.25

0.5

0.75

1

1.25

1.5

2 00:00

Kethi tuli 17-aastaselt Tallinna õppima, mis tähendas ka iseseisvumist. „Ma ei häbene tunnistada, et olen töötanud koristaja, lapsehoidja ja assistendina ning ka muudeski ametites. Töö ei ole häbiasi,“ märgib ta.

Kethi kasvas üles väga tagasihoidlikes tingimustes. Tema sõnul ei olnud neil kodus sooja vett ja nii sai ta duši all käia korra nädalas koolis pärast kehalise kasvatuse tundi. „Ma olen pidanud kogu lapsepõlve töötama, et oma vanemaid aidata. Nii pole mulle võõras ükski põllutöö,“ kirjeldab Kethi. Ta lisab, et on oma vanematele tänulik kodust kaasa saadud töökuse ja oskuse eest olla kokkuhoidlik. Kethi tunnistab, et see on kasvatanud temas ka ambitsioonikust ja soovi luua endale just selline elu nagu tema soovib. „Kuigi oskus ennast sundida edasi minema ja uksi avama, on olnud minu jaoks lihtsad, on seejuures tulnud teha ka meeletus koguses tööd,“ ütleb Kethi.

„Mul on väga tugev side oma emaga, me oleme nagu kaksikud,“ naerab Kethi. Ta räägib, et tema vanemad lahutasid neil aastat tagasi ja see oli tema jaoks raske aeg. „Tunnen, et praegu ei ole ma oma isa jaoks piisavalt olemas olnud. Loodan, et selle aasta ühised jõulud ei jää meie perekonnale viimaseks,“ ütleb Kethi, kelle silmadesse valguvad pisarad kui viitab isa raskele haigusele.

Kethi sõnul on ta armunud. „Ma ei soovi, et minu uus suhe oleks ajakirjade esikaantel nagu eelnev oli. Mulle tegid haiget mitmed kollases meedias avaldatud pealkirjad ja seda olukorras, kus minuga ei olnud lool sisuliselt midagi pistmist,“ tunnistab Kethi ja lisab, et see on teinud teda ettevaatlikuks.

Kuula saadet ja saad teada, mida arvasid Kethi vanemad sellest, kui ta üksi Tallinnasse elama ja õppima tuli. Millise kogemuse sai ta saate „Eesti otsib superstaari“ esimesest hooajast?

Soovitame saadet kuulates kinnitada turvavööd, sest televisiooni köögipool saab läbi surgitud ja seda ikka läbi huumoriprisma.

Kuula saadet ja naera koos Kethiga!

Kuula kõiki podcaste „Iga naine on lugu“ SIIT.