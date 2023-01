Eesti Naise kultuurisoovitused: vitamiin

Unenäoline Sarah Moon

Moefotograaf ja filmitegija Sarah Moon kujutab naiselikkust muinasjutumaailma kaudu. Mooni töö keskmes on salapära ja sensuaalsus, olgu fotodel rõivad, vaikelu või langetatud peaga modellid. Moon jäädvustab ka hüppavaid gepardeid, jooksvaid koeri, kirevaid linde ja majesteetlikke elevante. Fotode hägusus loob liikumise illusiooni, justkui oleksid portreteeritavad tardunud hetke ja igaviku vahel. Alates 60ndatest tegev Sarah Moon tunnistas näituse avamisel Fotografiskas, et teda ei huvita aastaarvud, tema jaoks eksisteerib kaks olulist mõistet – enne ja pärast. Sarah Mooni näitus „Püsipunktis“ on avatud 16. aprillini. Anu