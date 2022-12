4 head põhjust abiellumiseks… ja 4 halba

Tundub, et koroonakriis tõi endaga kaasa muutuse – inimesed on hakanud senisest rohkem põlisväärtusi hindama. Helistatakse vanaemale, otsitakse üles unustatud lapsepõlvesõbrad. Kõhutunne ütleb, et senisest rohkem on hakatud väärtustama ka pikaajalisi suhteid, sealhulgas abielulisi.