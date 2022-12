Sõnadest turvis ja pruudipärg

Hiljuti kohtas Kristiina nime Eesti mõjukate edetabelis. Märgati ja märgiti, et luulekogu „Janu on kõikidel kaks“ on Kristiinal juba kümnes, et ta seisab söakalt Ukraina selja taga ning andis ansambliga Naised Köögis välja loo „Sõjapäevik“. Artikli juurde valitud fotol istus imekaunis naine mikrofoni taga, akordion süles nagu kalleim kink, kuid allkiri hoiatas: „Väliselt mahe ja malbe, aga kui suu lahti teeb või kirjutama hakkab, siis hoia alt!“