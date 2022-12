KUULA | „Sõbranna ütles, et tal peab keegi olema!“ Suhtejutud: kas on võimalik olla armumisest sõltuvuses?

Saatejuhtidele saabus kiri: „Mul on tunne nagu oleksin armumise sõltlane. Kui ma pole parasjagu armunud, siis on elu tühi, maa must ja taevas tume. Kui mõni suhe lõppeb või kisub liiva, siis üsna varsti avastan, et olen juba järgmisse mehesse armunud. Mõnikord on see lihtsalt romantiline fantaasia, mis hääbub aja möödudes. Tihti isegi ilma, et sellest midagi päriselt tekikski. Samas on olnud juhtumeid, kus olen kellestki pikalt unistanud ja kui tekib päriselt olukord, et peaksime kokku saama, siis tunnen tõelist hirmu. Ja olen ka vältinud kokkusaamist.“