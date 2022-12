Mihkel Raud: toitumishäirega elamine ei ole lihtne, isegi kui ma seda ülejäänud maailma eest saladuses suudan hoida

„Inimene on see, mida ta sööb,“ väitis saksa filosoof Ludwig Feuerbach. Radikaalne ja – mis veelgi hullem – hinnanguline seisukoht. Aga küllap oli suure mõtleja toidukaart nii palju „moraalne“, et sedasorti statement’i endale lubada. Ja ega liiga kaugel tõest too „sööd siga, järelikult oled siga“ järeldus ju polegi. Mõned rahvad on sealihaga nii ära hirmutatud, et põrsa suhu toppimine võib ühiskondliku halvakspanu ja halvemal juhul koguni füüsilise noomitusega lõppeda.