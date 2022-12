KUULA | Mari-Liis Helvik: emaks sündisin koos lapsega

0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 2 1x 1x 0.25

Mari-Liis märgib, et ta oli väga korralik rase ehk proovis kõike, mida rasedatele pakutakse – koolitusi, programme. „Mõistsin rasedana, et ei tasu ikka kõike proovida, mida sõbrannad soovitavad. Kui sulle pole varem meeldinud jooga, siis ära mine sinna ka rasedana, sest see ei täida sinu vajadusi ega ootusi. Mina, kes ma katsetasin praktiliselt kõike, kinnitan et parima ettevalmistuse ja ülevaate sain Pelgulinna sünnitusmaja perekoolist. Olen neile väga tänulik,“ kirjeldab Mari-Liis. Tema sõnul töötavad seal suure südamega inimesed. „Ma vajasin sünnitusel rohkem abi, kui mõni teine naine ning see, millist abi mulle osutati, jään alati meenutama suure tänulikkusega.“

Noor ema tunnistab, et kõige raskem oli tema jaoks sünnitusjärgne periood, kus seoses keisrilõikega tuli tal manustada palju ravimeid. „Ma tundsin neid oma kehas ja see oli võõras. Kuid füüsiline valu kaob kiiresti, sest pole aega sellele mõelda ja kõige olulisem on beebi. Mul tuli üle elada keerukaid hetki sünnitusel, kuid ma vajan veel aega, et sellest rääkida. Kõik ei pruugi minna alati planeeritult ja minul tuli haiglas olla nädal,“ võtab ta teema kokku.

Mari-Liisi sõnul hakkas tal rasedus välja paistma alles kaheksandal kuul, kuigi kokku võttis ta juurde 18 kilo. „Taaskord pean kinnitama, et mina olen see õnnelik, kellel lisakilod on tänaseks ehk paari kuuga kadunud. Kuid see ei ole kunagi olnud minu eesmärk.“

Ajakirja peatoimetaja kohalt koduseks emaks jäämine on pannud Mari-Liisi mõistma sellele, kui asendatavad on inimesed. „Maailm on kiires muutuses ja kohe leidub ka inimene, kes su töö üle võtab,“ arutleb ta. „Laps on ja jääb alati minu elu kõige tähtsamaks osaks. Olla hea ema oma pojale Hermanile on minu jaoks kõige tähtsam töö.“