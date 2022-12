Kirjanik Tõnu Õnnepalu peab kalliks novembrit, kaksuslikku kuud, kui puud on paljad, aga orasepõllud haljendavad. „Novembris on puhtust, rahu, need udused päevad ei nõua meilt midagi, ka mitte õnnelik olemist. Seegi on ju üks paine, see kohustus, igatsus õnnelik olla.“