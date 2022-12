Sulerüüd lumevaibal, 2017

„Lõunaosariikide printsess linnukarjas“ sai toonane lugu tiitliks. Teksti autor Elina Allas meenutab: „Ega ma täpselt teagi, kas ma mäletan paljudest käikudest Billeneeve juurde Urvaste kanti just seda õiget, aga tema juurde on alati mõnus minna. Nagu ta ise ütleb: „Kohtume paradiisis!“.

Igal juhul on meeles, et laual olid armsad tassid kuuma ja vürtsika kohviga, böff à la tartar vutimunadega, röstsai ja midagi head-paremat veel. Billeneeve on kahtlemata superkokk ja selles vallas väga loominguline. Postitasin tookord Facebooki foto pealkirjaga „Minu elukutse kaunid hetked“. Billeneeve juures lihtsalt on kõik nii ilus, hubane, valgusküllane. Ta ise on väga avatud ja siiras ning lõunaeestlase kohta meeldivalt otsekohene. Tutvusime kunagi siis, kui ta tegi mulle ühe elu parima komplimendi, nimelt ütles mulle tookord veel peaaegu võõras inimene: „Sa oled täiesti hull mutt.“