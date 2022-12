Võluvalt väljakutsuv pükskostüüm

Veel sada aastat tagasi soovitati naistel eelistada kleite-seelikuid ning pükskostüümi peeti mehelikuks ja paheliseks. Et naisi seelikutes ja kleitides hoida, hoiatati neid, et pükste kandmine on ka piiblis keelatud: „Naine ärgu kandku mehe riideid, sest igaüks, kes seda teeb, on jäle Issandale.“ Riiv, mis hoidis pükse õrnema soo eest, näis olevat jäädavalt kinni.