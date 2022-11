Kuidas söögitegemisel elektrit kokku hoida? Uued seadmed üllatavad oma energiasäästlikkusega

Kel on võimalust jälgida elektritarbimist reaalajas, see teab, et vana hea elektriahju kasutamine lükkab selle lakke. Ainuüksi ahju soojendamine sobiva temperatuurini võtab pika aja. Lisaks energiakulukusele kuivatab ahi toite. Seevastu kuumaõhufritüür, slow cooker ja multikeetja jätavad road võrratult mahlakaks.