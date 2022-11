KUULA | Suhtejutud: internetis räägitakse maiast seksijuttu, aga päriselus pöördub pilk maha ja veri valgub pähe

Risto lisas, et ka tema on olnud vestlustes, kus partneril on silmnähtavalt ebamugav öelda välja intiimsemaid sõnu. „Kuna ma olen aga selline kiuslik inimene, siis olen neil kordadel meelega kasutanud nende sõnade ropumaid variante, et vaadata, kuidas partner reageerib. Minu üllatuseks on inimesed tulnud tihtilugu sellega kaasa,“ kirjeldas Risto ja lisas naerdes: „Vaoshoitus ja selline kõrk hoiak kadusid nagu vits vette.“

Saatejuhid tõid veel välja, et nüüd kus palju suhtlust toimub internetis, on inimesed tihtilugu just seal palju altimad ja valmis kasutama erinevaid intiimseid väljendeid, kui seda päriselus. On see hea või halb? Mida see endaga kaasa toob? Kas ja kuidas peaks suhtes olles seksist rääkides ennast väljendama?



