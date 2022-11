Aasta interpreet Ingely Laiv-Järvi: tippu jõudmiseks on oluline tahe, sest andekaid on palju

Ingely Laiv-Järvi sõnul hakkas ta, ema soovitusel, õppima plokkflööti. „Mingi hetk aga tundsin, et võiks suuremat ja vägevamat pilli mängida,“ meenutab Ingely ja lisab, et siis soovitaski tol ajal Virumaa noorteorkestri juht Valdur Liiv talle oboed. „Mäletan, et ei osanud sellest alguses midagi arvata. Kuna mu emale aga meeldib kõik, mis on eriline või omamoodi, siis tema võttis sellest ideest kinni.“