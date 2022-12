12 tundi

Taksojuht, kes meid Lima lennujaamas pärast pisukest kauplemist peale võtab, ei suuda seda numbrit ära uskuda. „12 tundi lendasite siia?! Puhta segi peast!“ möirgab ta naerda. Kuid selles naerus on omajagu uhkust. Tuututades sõidab ta slaalomit teedel, kus vähesed autod on ühegi mõlgita, ja hüüab üle õla: „Lima on imeline linn!“