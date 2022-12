Peruu värviline köök

Peruu köök on inspireeriv ja maitsev! Tähtis tooraine on neil kartul, aga Peruu rannik on ka kalarikas. Vürtsikus selles köögis tuleb pipardest, eriti mahedamaitselisest kollasest ají’st, mida leidsin Piprapoest kuivatatud kujul: seda tuleks üle öö leotada väheses vees ja seejärel püreestada. Kuid võid kasutada ka värskeid tšillisid, mida Eesti poodides leidub. Pakun välja kuus poppi Peruu rooga, mis on väga maitsvad ja lihtsad Eestiski valmistada!