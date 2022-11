„Pärast tunnist vestlust ütles arst, et mul pole depressioon.“ Tõde oli palju hullem

Saara tunnistab, et ta on haige olnud aastaid, aga pikka aega ei saanud ta ise aru, et tal midagi viga oleks. „Ma ei taibanudki, et see pole normaalne. Et kõikide emotsioonid ei ole nii intensiivsed. Pidevalt oli midagi valesti, siis jälle suurepäraselt, siis jälle meeletult halvasti. Ma ei suutnud mõista, et teised ei tunne niiviisi,“ mõtiskleb ta tagantjärele.