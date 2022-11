KUULA | Gerli Padar Parmas: meie peres tuleb võtta järjekorranumber, et rääkida

0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 2 1x 1x 0.25

Ta usub, et huumor päästab maailma. „Tuleb olla aga ka realist ehk kui uksed lähevad kinni, siis avanevad aknad. Elu tuleb tunnetada ja mitte peaga vastu seina joosta.“

„Noorena pidin väga kiiresti suureks kasvama, kui läksin Rootsi õppima ja laeva peale tööle,“ meenutab Gerli. „Teadsin, et pean ise hakkama saama ja see oli teinekord raske. Aga see oli ka väga äge periood, sest kõike sai teha.“

Gerli on andnud mitmeid intervjuusid, kuid emaks olemisest ei ole ta tihti rääkinud. „Olen muutunud ja minu jaoks on oluline olla emana laste jaoks alati kohal. Kui laps tahab mängida, siis tuleb see aeg leida ja temaga mängida,“ ütleb Gerli. Kuidas Lottena kodus piire seada?

„Meie peres tuleb võtta järjekorranumber, et rääkida, ning vestluse ajastamine peab ka olema paigas,“ naerab tuntud muusikalitäht ja lisab: „Samas on elus ja suhetes kõige olulisem omavaheline usaldus ja arvestamine.“ Gerli tunnistab, et aeg-ajalt, kui ta üle keeb, paneb ta end riidesse ja läheb sõnagi lausumata metsa jalutama. „Emme on ka inimene ja mul on ka emotsioonid. Alati pole neid võimalik kontrollida.“ Nii on ta enda jaoks avastanud kõndimise. „Saan sealt energiat.“

Kuula saadet ja saa teada, millised on olnud Gerli unistused, kuidas ühildab ta pereelu ja tööd ja mida teha, et perekonnas oleks armastus. Loomulikult on juttu ka Martini rollist Gerli elus ja sellest, millised on nende pere väärtused.