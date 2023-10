ÕPPEVIDEOD | Pühi aastad ja kortsud näolt! Näovõimlemise koolitaja Mari Lakspere 3 harjutust, mida teha iga päev

Ometi tundus näolihaste töötlemine Marile nooruslikkuse seisukohast niivõrd loogiline, et ta ei andnud alla ning hakkas käima koolitustel spetsialistide juures Venemaal, Ukrainas ja teistes Ida-Euroopa riikides ning mõistagi Prantsusmaal. Õpitut arvestades töötas Mari välja oma brändi Öko Face Fitness , mida ta kirjeldab sõnadega kiire, lihtne ja efektiivne. „See meetod töötab turse vähendamise, osa lihaste lõdvestamise ja teiste lihaste pinguldamise teel. See on väga täpne tehnika ja just täpsus ongi see, mis loob imelised tulemused.“

Mari tegeleb näolihastega iga päev vähemalt 10 minutit. Tema arsenalis on nii võimlemine, näolihaste masseerimine kui ka näokupud ja teipimine. Kaks viimast annavad kiire efekti näiteks enne pidu või pärast lennureisi. „Mu nägu on palju muutunud, varasemate piltide peal on nina paistes, silmade all kotid, põsed punnis, näha on nasolabiaalsed voldid. Vanusega hakkas nägu justkui keskele kokku tulema.“ Vaadates praegu tema välja joonistunud näoovaali, on raske mõista, kellest ta räägib...