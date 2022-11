KUULA | Suhtejutud: armusuhe sõpruskonnas - kas totaalne suhete häving või võimalus leida sarnast kaaslast?

Tõuke selliseks diskussiooniks andis saatejuhtidele Heiditile ja Ristole kuulajalt Laurilt laekunud kiri: „Tihti öeldakse, et head kohad tutvumiseks on näiteks hobiringid, tantsuringid, laualuringid jne. Aga kas see pole mitte müüt? Mulle tundub, et kui keegi üritab seal romantilisi suhteid luua, siis see vallandab grupis justkui viiruse ja inimeste omavaheline dünaamika pole enam sama. Ja tihti polegi seal enam edasikäimine võimalik. Paljudes tekitab see segadust, sest nad on tõesti läinud sinna hobi pärast ja sellega on kõik korras!“