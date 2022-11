Muutused idarindel

Naisena ütleb mulle paljut, et Euroopa Kontrollikojas töötades oli Kersti viis aastat üksi koos eri komplekti lastega, ka eri aegadel rasedana, ootamas kaht järgmist last. Kuni viis aastat hiljem, enne neljanda lapse sündi, liitus abikaasa. Selles tõdemuses puudub hinnang, on vaid mõistmine. See on paljude võõrsil ja Eesti vahel elu jagavate perede taak. Näiteks välisministeeriumi lähetuses töötajad. Pered on valiku ees: kas partner paneb seniks oma töise elu pausile? Kas paar paneb suhte pausile ja lapsi ei sünni? Kas lapsed lähevad lähetusse kaasa? Või jääb osa neist siia? Lisaks vanemate mure, et kuidas suhtuvad lapsed pere hajaasustusse.