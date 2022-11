Lemmiklugu oli alati säravast Piret Laosest. Väga armas on temast pisiasjade märkamine, et kasvõi võhivõõrale tänaval tore kompliment öelda. Olen ise ka selline, kes vahetevahel sõbrannadele uue soengu või kostüümi kohta väikese armsa komplimendi teeb. Teine tore lugemine oli „Mida mehed tahavad“. Keegi pole kellegi omand ja selleks peakski suhtes olema hingamisruumi, aega enda jaoks nii hobideks kui ka sõpradega olemiseks. Kui on ühine maailmavaade ja huvid, siis on ju jutuainet arutlusteks ja vaidlusteks. Malle

Väga meeldib Pireti ellusuhtumine ning tore on teda „Õhtu!“ saates näha. Kuna mul on „väike“ kõrvarõngakiiks, siis vaatan alati tema kõrvarõngaid ja need on tal iga kord lahedad. Pireti jutust püüan kõrva taha panna: ütle inimestele spontaanselt midagi ilusat ja head ning abi küsimine ja vastuvõtmine pole märk nõrkusest. Kai

Teemad, mis läksid hinge

Riina Hanso lugu enne sündi surnud lapsest lõikas kui vaheda noaga luuni välja. Minu ääretu kaastunne talle ja teistele, kel samasugune kogemus on olnud. Jäin väga pikalt tema öeldu üle mõtlema – et kuidas leinaja kõrval seisjana käituksin. Kas oskaksin mõista, kuulata, toetada? Olen kaks lähedast kolleegi matnud ja olnud kimbatuses, mida öelda nende peredele, kellega ma tuttav polnud. Matustel pole ju m i n u valu oluline, see on p e r e äng ja kurbus ja neile tulin ma toeks. On jäänud mul seepärast rääkimata, kuivõrd oma töökaaslasi inimestena taga igatsen, et mitte riivata lähedaste tundeid, kelle ellu jääb pikaks ajaks auk. Jah, sellest artiklist on väga palju õppida. Aitäh, et selle avaldasite. Tiina