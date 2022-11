FOTOD | Aasta naiseks valiti Johanna-Maria Lehtme ja Aastate naise tiitli pälvis Kersti Kaljulaid

Aasta naine 2022 Johanna-Maria Lehtme on MTÜ Slava Ukraini asutaja ja sellega paljudele inimestele võimaluste looja sõjas hätta sattunud Ukraina inimeste aitamisel.

Johanna-Maria Lehtme ütles tunnustust vastu võttes: „See on tunnustus kogu minu meeskonnale. Mul on päris raske siin praegu olla, sest ootan luba Ukrainasse Herzoni piirkonda sisenemiseks, et aidata sealseid abivajajaid. Tunnistan, et ma ei ole juba üheksa kuud teinud nö normaalse elu asju, seetõttu olen tänulik, et saan siin täna teie keskel olla ja astuda korraks sellest sõjaolukorrast välja. See on mulle väga-väga suureks abiks“.

Aasta naise tiitli kandjaks valib EENA igal aastal naise, kes on tubli äris, teaduses, kultuuris või mõnel muul elualal, kes on ettevõtja või ametinaine. Ta on Eesti Vabariigi kodanik ja aktiivne ühiskonnaelu mõjutaja ning on midagi eriti tähelepanuväärset korda saatnud just viimase aasta jooksul. Ta on Eesti naistele eeskujuks.

Tiitlit antakse välja alates 1993. aastast. Eelmisel aastal pälvis selle olümpiavõitja Katrina Lehis ja 2020. aastal Tartu Ülikooli meditsiinilise mikrobioloogia ja viroloogia professor Irja Lutsar.

Aastate naise tiitli pälvis president Kersti Kaljulaid.

President Kersti Kaljulaid ütles tunnustust vastu võttes: „Tunnen aukartust seda tiitlit vastu võttes ja tervitan kõiki neid naisi, kes on varasemalt selle väärika tiitli saanud - Anu Raud, Reet Laja, Siiri Oviir, Ita Ever, Marju Lauristin. Meil naistel on võrdsete võimaluste teemadel veel palju ära teha ka siin Eestis, kus arengud, erinevalt paljudest teistest riikidest, on positiivses suunas. Edu meile kõigile! Ma olen uhke EENA naiste ja meie Eesti noorte naiste põlvkonna üle“.

