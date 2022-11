KUULA | Kuidas tantsitada mehi? Kristina Tarmet: mina õpetan Jüri tantsima ja tema mulle aja paremat planeerimist

Sel korral on Kristina parketil koos Jüri Ratasega. „Mul olid väga toetavad vanemad, kes andsid mulle kodust kaasa töökuse ja distsipliini,“ räägib Kristina ja lisab „kuid Jüri õpetab mind olema veelgi parem oma päevakava planeerimisel. See on uskumatu, kui täpselt on tema graafik paigas ja kui palju ta päeva jooksul jõuab ära teha.“

Kristina meenutab, et esimese tantsusaate ajal oli ta elus üks keerulisemaid perioode, abielu endise abikaasaga oli jõudnud keerulisse faasi ja ka tantsukooliga olid mitmed raskused. Olenemata muredest eraelus, ei lasknud Kristina neil teleekraanilt välja paista ja säras alati. „Näitlejameisterlikkus ja naeratus on võistlustantsuga kaasa käivad oskused,“ märgib Kristina ja lisab, et samas ununevad ju lavale minnes pooleteiseks minutiks kõik mured. „Ma olen väga tänulik Aivar Riisalule, kes mind sel perioodil igati toetas.“

Oma praeguse abikaasaga Andro Tarmetiga on Kristina olnud abileus paar aastat ning nende peres kasvavad 7aastased kaksikud. Andro on endise erootikatähe neiu Eva poeg ja oskab oma abikaasat toetada avalikkusega kaasas käivates pingeolukordades. „Abikaasa toetus on väga oluline. Tema õlgadel on kogu perega seotud koorem, sest mina olen hommikul juba trennisaalis kui kaksikud alles kodus ärkavad. Ilma tema toetuseta ei oleks ma saanud tantsusaate pakkumist vastu võtta,“ arutleb Kristina.

Kristina räägib saates oma teekonnast tantsumaailmas, kuhu kuulub kõige kõrgemasse S-klassi jõudmine ja võistlemine proffide seas aga ka traagiliselt kaotatud tantsupartner. „Ma olen terve oma elu tantsule pühendunud ja teinekord mõtlen, et ega ma ei oskagi midagi muud. Samas on mul vaja täita nagu hunt Kriimsilm üheksat ametit, kui mõtlen oma tantsuklubi Danceland juhtimisele,“ kinnitab Kristina.

Saates räägib Kristina ka oma valiktest pereelus ning kodus kasvavatest kaksikutest.