Öeldakse ju, et spordis pidi kõige raskem distants olema diivanilt välisukseni jõudmine. Jõulutunde loomisel tuleb suuta end taburetile või redelile vinnata ja panipaigast jõulukaunistuste kast välja kraamida. Kui see tehtud, on edasine lihtne, sest keegi ei jää morniks, kui aastate jagu jõulumälestusi silme ees särama lööb. Igal aastal samade kulinatega jõuluhõngu loomine kisub tüütuks. Samas on tore, kui mõned mälestusväärsed esemed on kodus auväärsele kohale sätitud ja igapäevaselt kunagisi helgeid lapsepõlvejõule meenutavad.