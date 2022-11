KUULA | Iduettevõtte asutaja Kadri Tuisk: inimesed peaksid kuulama rohkem oma sisemist häält, et mitte olla robotid

Kadri Tuisk on noor iduettevõtte Clanbeat asutaja. Tema ettevõte kaasas välisinvesteeringuna paari aasta eest miljon eurot ning tänaseks on ettevõtte väärtus tõusnud 12 miljonile eurole. Aasta naisettevõtja tiitliga tunnustatud Kadri märgib, et ta on sihiks võtnud maailma vallutamise. „Minu eesmärk on läbi oma ettevõtte muuta maailm veidi paremaks kohaks, kus inimesed kuulaksid rohkem oma sisemist häält ja ei oleks robotid.“