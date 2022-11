Mahlakate väljaütlemistega Gordon Ramsay pehmem pool: Tana on mu naine, mu armuke ja teda ootan iga öö

Mahlakate väljaütlemiste seas on kõrva jäänud Ramsay ülestunnistus, et talle ei meeldi mineviku üle juurelda: „Ma pole see, kes istuks ja nutaks, kui piimamannerg ümber läheb. Mul pole selleks aegagi – juba otsin uut lehma.“ Elujaatav suhtumine on aidanud mehel korduvalt nii eksimustest kui ka äpardustest üle saada ning seda mitte üksnes restoraniäris ja teletöös, vaid ka isiklikus elus.