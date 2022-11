Joel, me istume raamatupoe kohvikus, mis on sinu valitud kokkusaamispaik ja mõnes mõttes vist ka märgiline, sest see pood valiti hiljuti Londoni raamatumessil maailma parimaks raamatupoeks ja selle koha sisekujunduse tegi meie ühine sõber Mari Ots.

Raamatupood on minu lemmikkeskkond, kus olla või oleskleda. Eriti rõõmsaks teebki see, et Eestis on mingi asi maailma parim! Pole olemas kohta, kus olen viibinud ja poleks seal kasvõi korraks raamatupoest läbi hüpanud.