KUULA | Suhtejutud: kas eksiga seksimine on seksiga eksimine?

Heidit luges alustuseks ette kuulaja kirja, milles viimane meenutab üht enda suhet ja seda, kuidas suhe pärast lahkuminekut ning sellele järgnenud teist suhet paremaks muutus. Kas see tähendab siis, et tasub eksiga vanu suhteid üles soojendada? Aga äkki on seda mõtet teha vaid seksi pärast? Annab see üldse midagi juurde?



Kuula saadet, mõtle kaasa ning saada tekkinud küsimused Heiditile ja Ristole: heidit.kaio@eestinaine.ee.