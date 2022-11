FOTOD | Ma ei ole nii vana, et ei võiks kanda... koolivormi

Inspiratsiooni leiab kogu maailmast. Jaapani koolivorm meenutab meremeheülikonda, Korea õpilased kannavad beeže seelikuid, valgeid pluuse, lipse ja tumesiniseid pintsakuid. Briti koolivormiks on sini-punaruudulised seelikud, helesinised pluusid ja tumedad pintsakud. Kõige kelmikamad on Tai koolitüdrukud, nemad kannavad valgeid pluuse, musti miniseelikuid ja beeže nahkvöösid.

Koolivorm pole sugugi mõeldud üksnes Z-generatsioonile, sest moemaailm armastab klassikat mikrotrendidest enam. Vormi kandmine näitab enesekindlust ja see on hinnatav omadus igas büroos. Inimesed, kes oskavad vormirõivaid hinnata, arendavad ka stiilitunnetust: lihtsa rõiva juures on iga detail oluline. Ülestõstetud krae oli kooliajal protesti märk, kas mäletate?