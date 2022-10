KUULA | Anneli Ott: olen alati julgenud teha teistmoodi otsuseid, mulle on oluline käituda südame järgi

Igal hommikul kell 6.00 paneb Anneli jalga tossud ja läheb metsajooksule. See on tema äratuskell ja energia allikas. „Elu on minu jaoks tervik, oma kõigi erinevate tahkudega,“ märgib Anneli, kes usub, et igal asjal mis meiega elus juhtub, on põhjus. „Miks jõuame sinna, kus oleme ja miks me just selliseid valikuid teeme?“ arutleb Anneli. Ta lisab: „Pärast vanemate kaotust õppisin kiiresti, et oluline on oma südame järgi käituda ja teha asju, mis on minu jaoks tähtsad.“