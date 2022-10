DISAIN | Tanel Veenre tiivulised merihobud jõudsid tapeetidele

Disaineri ja ehtekunstniku Tanel Veenre sõnul ei ole tema jaoks ükski toode midagi eraldiseisvat, vaid osa suuremast loost ja pildist. „Nõnda on kulgenud minu liikumine ehetest moodi ning edasi nõude ja tapeetide manu väga loomulikult. Kõik see on üks muinasjutuline tervik,“ märkis Veenre. Tema sõnul on tapeedimaailmal aga oma eripära ja piirid. „Võrreldes minu moeloominguga on tapeediseeria kainem ja struktureeritum, värvid enam sordiini all. Kui kaftanil võivad hobud kepsutada neoontoonides, siis interjööris tunduks see liig.“