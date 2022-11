10 iluküsimust

Et mulle tehakse praegu teles grimmi kuuel päeval nädalas, siis on näonaha korrashoidmine minu prioriteet. See algab põhjalikust näo puhastamisest õhtul, seejärel kannan nahale seerumit ja niisutavat kreemi. Hommikul ei tee ma tavaliselt nahaga midagi, kuigi vahel käin kergelt toonikuga üle ja niisutan. Suvel on kohustuslik ka SPF-kreem, külmemal ajal kasutan seda pigem siis, kui rohkem õues liigun. Kord nädalas koorin näonahka ning teen näomaski. Silmade eest ma ei ole eraldi hoolitsema hakanud. Laupäev on mul meigivaba päev, siis lasen näonahal puhata.