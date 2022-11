KAKS TESTI | Kui kaua sa elad? Meie igapäevane elu ja rutiinid mõjutavad elatud aastate arvu

Naiste üks suurimaid kulutajaid on stress. Kõrvaltvaatajale ei pruugi tundudagi, et teise inimese elu nii kohustustest pungil on, ent kõige olulisem ongi, kuidas ta ise seda tajub. Ühele on stressi lagi üks laps ja töö lillepoes, teine saab sujuvalt hakkama juhtiva töö, kolme lapse ja lapsemeelse mehega. On ka inimesi, kellele tundub elu ilma stressita tühjavõitu. Kõige olulisem on, et üks inimene pole parem kui teine.