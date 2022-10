KUULA | Suhtejutud: kas tänapäeval on abielu põhjusteks tõesti vaid raha ja mugavus?

Risto alustas oma vastust kohe väga ebapopulaarse arvamusega, et abielu ei ole tema meelest mingi püha lehm, mis on kohe pärast abiellumist kivisse raiutud. „Kui sa oled kellegagi abiellunud, ei tähenda see seda, et kooselu kestab elupäevade lõpuni. Ma mõistan, miks inimesed seda teevad ja põhjused võivad olla väga erinevad abiellumiseks, aga see ei ole midagi lõplikku. Mina ei ole näiteks kunagi mõistnud hukka inimesi, kellel on selja taga võibolla neli või viis abielu,“ arutles Risto.