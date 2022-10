Ausalt ja avameelselt kodust kaasa saadud mustritest. Birk Rohelend: eneseohverdus oli minu käitumisse kodeeritud

Jah, oli imelik tunne küll – kuidas ma lihtsalt võtan ja söön, seda viimast. Kindlasti tahab üks või teine laps seda endale, hoidku veel, et tuleks suisa kahe lapse vahel pooleks teha, et kumbki ennast ebaõiglaselt kohelduna ei tunneks. Aga kiusatus oli suur ja nii juhtuski, et ma sõin selle kohukese ära.