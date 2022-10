KUULA | Marimo Fashion House’i looja ja disainer Mariliis Pikkar: kui sa midagi armastad, siis sa ka riskid

Kui sa midagi armastad, siis sa ka riskid, on Mariliis veendunud. „Ma alustasin oma moemaja loomist palgatöö kõrvalt, sest ma ei oleks muidu ära majandanud. Arved vajasid maksmist,“ kinnitab Mariliis ja lisab, et ta ei kahetse seda otsust. „Mulle on suureks abiks olnud minu abikaasa, kellega me tegutseme koos. Täna ma enam õmblusmasina taha ei istu, aega pole.“

„Minu jaoks on oluline see, kuidas on materjal valmistatud ning kuidas on toode õmmeldud, kas kohalike inimeste poolt või inimese elu hinnaga. Aina rohkem tekib juurde klientuuri, kelle jaoks on olulised samad väärtused ning see, et soetatud rõivaese kestaks aastaid. Kiirmood on osa moemaailmast ja seda ei muuda, aga ökoloogiline jalajälg on muutunud oluliseks,“ kinnitab disainer. „Minu unistus on, et minu lastel oleks samasugune, looduse keskel mööduv lapsepõlv, nagu minul oli. Ma unistan ja loodan, et peagi saame kolida kesklinnakärast rahulikumasse paika looduse keskele,“ sõnab Mariliis.