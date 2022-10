Seitse põhjust, miks naised on paremad autojuhid kui mehed

Meestel on kalduvus mõelda, et tee, mida mööda nad sõidavad, kuulub ainult neile. Liiklusohutuse edendamise portaalis Arrive Alive märgitakse, et üldjuhul on meesjuhid enesekindlamad ning neil võib sisimas olla soov oma oskustega eputada ja enda üleolekut näidata. Meesjuhtide suurt enesekindlust ja ka suuremat riskivalmidust seostavad teadlase testosterooniga.