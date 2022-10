„Kohalike inimeste külalislahkus on olnud unustamatu.“ Uunikumiga maailmarändurid jõudsid Eestisse

Enne Eestisse jõudmist sõitsid nad autoga läbi 31 riigist. Nad on ööbinud enam kui 550 erinevas kohas, sealhulgas 170 kämpingus. Reisisihtkohtade temperatuur on kõikunud 12 miinuskraadist 46 kraadini. Selle aja jooksul on autosse valatud üle 22 000 liitri bensiini ja mootorisse 340 liitrit õli ning läbi on sõidetud 51 rehvi.