Mis paneb inimesi retriidil osalema ja sinna uuesti minema?

Istun laua taha, nuttev tütar süles, et süüa ära hommikupuder ja rüübata lonksuke kohvi. Minu meeled on väga ärksad, seetõttu tajun selgelt mehe rahulolematust, kui ta ei leia laadijat sealt, kus see olema peaks. Vau, mõtlen ma. Olen ümbritsetud kolmest pereliikmest ja nende emotsioonide virvarrist. Hämmastav, kui palju see mind mõjutab!