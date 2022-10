KUULA | Psühholoog Anneli Salk: liiga tihti arvatakse, et vaimne tervis on purunematu. Kuidas ja kui palju peab puhkama?

Anneli Salk ütleb, et liiga tihti arvatakse, et vaimne tervis on purunematu ehk kõiki asju suudetakse teha puhkamata. „Usutakse oma suurde jõusse ja ei mõelda, kuhu nii lõpuks jõutakse,“ märgib Anneli. Ta lisab, et läbipõlemine tuleb aga märkamatult.