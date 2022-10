NOSTALGIA | Tantsiks tangot? Kuidas tangomaania moraalijüngrite kiuste Eesti vallutas

Paljud inimesed seavad end pühapäevaõhtuti teleri ette, et tantsusaadet vaadata. Siinkohal meenutamegi, kuidas tango Eestisse jõudis. Vaatamata sellele, et moraalivalvurid üritasid tango levimise vastu võidelda, vallutas kuum ja paheline tants kogu Euroopa. Ka eestlaste kiretu pealispinna all leidus kirglik tangopisik.