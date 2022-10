KUULA | Suhtejutud: „Tuleb tunnistada, et pärast üheöösuhet hommikukohvi juues on ikka veidi piinlik“

Heidit aga tõi välja ühe oma sõbranna kirja, kelle sõnul tunneb ta alati pärast üheöösuhet süümepiinu. „Mina ka ei tunne ennast pärast hästi, ütlen päriselt,“ mõtiskles Risto selle kirja peale ja lisas, et väikene süütunne poeb tihti peale üheöösuhet hinge.



Aga miks see nii on? Kuidas peale üheöösuhet hommikul käituda? Miks me harrastame üheöösuhteid? Mida üldse arvata üheöösuhetest?



Kuula saadet, mõtle kaasa ning saada tekkinud küsimused Heiditile ja Ristole: heidit.kaio@eestinaine.ee